Mourinho sieht Mordversuch | Bayern im Olise-Dilemma

Keine Scham, alles unfair

Das Spiel gegen die AS Rom (4:3) gab eigentlich Anlass zur Freude. In den letzten Minuten drehte Real Madrid die Partie und startete dadurch mit der perfekten Ausbeute in die Champions League. Trainer José Mourinho wollte nach dem Spiel aber trotzdem wieder einmal darauf eingehen, wie sehr die Madrilenen doch benachteiligt werden. Konkret ging es dabei einmal mehr um Vinicius Junior (26). Kurz vor dem Spiel gegen die Giallorossi hatte das Disziplinarkomitee den Brasilianer offiziell für vier Spiele gesperrt.

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Der Zeitpunkt der Ankündigung brachte Mourinho dabei auf die Palme: „Dinge werden ohne Scham gemacht. Muss der Spieler zwei Stunden vor dem Spiel wissen, dass er eine Sperre von vier Spielen hat? […] Du willst einen Spieler zwei Stunden vor einem Match töten. Das erscheint mir nicht normal. Aber in diesem Moment erscheint es mir schon normal, denn in diesem Moment ist die Katze aus dem Sack.“ Im Anschluss holte Mourinho zum Rundumschlag aus, kritisierte La Liga für die Spielansetzungen, die Schiedsrichter, die Presse und natürlich den Umgang mit Vini. Und täglich grüßt das Murmeltier.

Zahnloser Tiger

Das Spiel gegen Viking Stavanger (3:3) hat eindrucksvoll gezeigt, dass der FC Bayern ohne Michael Olise deutlich schwächer ist. Ob das an der numerischen Unterzahl oder den dadurch fehlenden, großen Qualitäten des Franzosen lag, ist schwer zu erörtern. Vermutlich spielte beides eine Rolle. Experte Dietmar Hamann hat jedenfalls erkannt, dass der Erfolg der Münchner zu großen Teilen vom 24-Jährigen abhängt.

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Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 53-Jährige: „Kein Olise, keine Party! Mir wird die Abhängigkeit von Olise zu groß bei den Bayern. Wenn er nichts macht, macht es kein anderer! Er ist ein Ausnahmespieler. Ich möchte mir nicht ausmalen, was ohne Olise passiert, wenn der mal länger ausfällt.“ In der laufenden Saison steht Olise bei acht Toren und vier Vorlagen nach neun Spielen. Am kommenden Mittwoch (21 Uhr) kommt der FC Arsenal in die Allianz Arena, Olise wird fehlen – und dann wird sich zeigen, ob der FC Bayern auch ohne Olise kann.