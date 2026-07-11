Gladbach verkündet Virkus-Rückkehr

Roland Virkus kehrt in neuer Funktion zu Borussia Mönchengladbach zurück. Der Bundesligist teilt mit, dass der 59-Jährige ab sofort innerhalb der Direktion Scouting & Recruitment im Bereich Trainer-Scouting tätig sein wird. Virkus war Ende September als Geschäftsführer Sport zurückgetreten und seither freigestellt. Künftig soll er „durch Scouting von Trainer-Talenten und die Erstellung von Profilen künftige Entscheidungen vorbereiten.“

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André Hechelmann, Direktor Scouting & Recruitment, freut sich: „Roland hat in vielen Jahren bei Borussia seine fachliche Kompetenz bewiesen – ob als Junioren-Trainer oder in seiner Funktion als Nachwuchsdirektor bei der Auswahl von Trainertalenten. Diesen Erfahrungsschatz wollen wir auch künftig bestmöglich für Borussia nutzen. Ich freue mich darauf, künftig mit ihm zusammenzuarbeiten und seine Expertise in unserem Team zu haben, um auch die Strukturen beim Scouting von jungen, begabten Trainern weiter zu professionalisieren.“