Leitner löst Vertrag mit Norwich auf

Moritz Leitner und Premier League-Aufsteiger Norwich City gehen getrennte Wege. Wie der Klub verkündet, wurde der Vertrag mit dem 28-Jährigen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Leitners Arbeitspapier wäre 2022 ausgelaufen.

Wie es mit dem Mittelfeldspieler nun weitergeht, ist unklar. Der 24-fache deutsche U21-Nationalspieler war 2018 zunächst auf Leihbasis und dann fest zu den Canaries gewechselt. Dort spielte er zuletzt aber keine Rolle mehr im Profikader.

Moritz Leitner has left the club after a mutual agreement was reached to cancel the midfielder’s contract.



Leitner made a total of 53 appearances in all competitions for Norwich City, scoring two goals.