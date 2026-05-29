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Bayer: Profivertrag für Berghoff

von Fabian Ley - Quelle: bayer.com
Die Leverkusener BayArena @Maxppp

Die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen planen langfristig mit Mittelfeldtalent Jonah Berghoff. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, hat das 18-jährige Eigengewächs einen bis 2030 datierten Profivertrag unterschrieben. Der deutsche U19-Nationalspieler erzielte für Bayers U19 in der abgelaufenen Saison elf Tore in 21 Ligapartien.

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„Jonah Berghoff spielt bereits seit zehn Jahren bei Bayer 04 und ist damit ein echtes Eigengewächs. Er hat sich den Profivertrag durch seine hervorragende Entwicklung und beeindruckenden Leistungen, vor allem in der kürzlich beendeten Saison, hart erarbeitet und verdient“, betont Leverkusens Direktor Fußball Kim Falkenberg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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