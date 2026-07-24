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FT-Info Premier League

Angebot für 22-Millionen-Mann Diouf

von Fabian Ley - Quelle: Foot Mercato
El Hadji Malick Diouf will sich durchbeißen @Maxppp

Der FC Brentford ist scharf auf Linksverteidiger El Hadji Malick Diouf von West Ham United. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato haben die Bees ein erstes Angebot für den 21-jährigen Senegalesen eingereicht. Die Gespräche zwischen den Klubs laufen.

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Der WM-Fahrer war im Sommer 2025 für 22 Millionen Euro von Slavia Prag zu West Ham gewechselt. Diouf steuerte in seiner ersten Saison bei den Hammers fünf Vorlagen bei, konnte den Abstieg in die Championship aber nicht verhindern. Neben Brentford buhlen weitere Vereine um die Dienste des Youngsters.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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