Juve-Direktor dementiert Pogba-Gerüchte

Bei Juventus Turin hegt man nach eigener Aussage nicht die Absicht, Paul Pogba wieder zu verkaufen. „Wir wollen Paul Pogba nicht loswerden, all diese Geschichten sind absolut falsch“, stellt Juve-Direktor Francesco Calvo gegenüber italienischen Medien klar. Juventus sei „eine Familie, wir sehen, dass Paul sein Bestes tut, um so schnell wie möglich zurückzukehren – wir vertrauen Pogba wirklich, deshalb haben wir einen Vierjahresvertrag unterschrieben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt machten unter anderem Gerüchte die Runde, Pogba müsse in Turin auf Gehalt verzichten, wolle er auch über die Saison hinaus bleiben. Hintergrund ist die anhaltende Verletzungsmisere des 30-jährigen Franzosen. Erst vor wenigen Tagen ereilte Pogba die nächste folgenschwere Diagnose. Erneut fällt er für 20 bis 30 Tage aus. Im vergangenen Sommer hatte Pogba einen Vierjahresvertrag bei Juventus unterzeichnet, der ihm jährlich acht Millionen Euro plus zwei Millionen Euro an möglichen Boni zusichert. Lediglich 35 Pflichtspielminuten stand er seitdem auf dem Platz.

Lese-Tipp

Chelsea: Zakaria soll weg – wer könnte folgen?