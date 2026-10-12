Borussia Dortmund hat die Vertragsgespräche mit Innenverteidiger Waldemar Anton (30) eröffnet. Wie ‚Sky‘ berichtet, fand der entsprechende Austausch zu Beginn der vergangenen Woche statt. Der deutsche Nationalspieler soll zügig über 2028 hinaus gebunden werden, der BVB hat gute Karten.

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Ist Antons Unterschrift eingetütet, stehen die Verlängerungen mit Torwart Gregor Kobel (28) und Flankenkönig Julian Ryerson (28) auf der Tagesordnung. Auch dieses Duo ist aktuell noch bis 2028 an den BVB gebunden.