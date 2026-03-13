Bericht: Schalke will sich bei Frankfurt bedienen

Unabhängig von der Ligazugehörigkeit basteln die Klubbosse des FC Schalke bereits an der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison. In diesem Kontext spielt wohl unter anderem Eba Bekir Is (17) eine Rolle in den Gedankenspielen des Zweitligatabellenführers.

Der Mittelfeldspieler steht bei den Knappen unter Beobachtung, berichtet die ‚Bild‘. Konkrete Gespräche seien zwar bislang nicht aufgenommen worden, im Fall der Fälle würde Schalke aber eine Festverpflichtung des Youngsters anstreben, der am Main inklusive einjähriger Verlängerungsoption noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Is kommt aktuell hauptsächlich für Frankfurts Zweitvertretung in der Hessenliga zum Einsatz, darf aber auch schon regelmäßig bei der ersten Garde reinschnuppern. Mit seinem Potenzial soll der deutsche U17-Nationalspieler neben S04 auch Werder Bremen, RB Salzburg, die SV Elversberg sowie die SpVgg Greuther Fürth auf den Plan gerufen haben.

Übrigens: Bei seinem Profidebüt in der vergangenen Saison im Europa League-Spiel gegen die AS Rom (0:2) avancierte er zum jüngsten Spieler der Eintracht-Geschichte. Ein weiterer Einsatz auf Spitzenniveau kam seitdem nicht hinzu – das dürfte sich zeitnah ändern, vielleicht ja auf Schalke.