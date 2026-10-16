Bei Leeds United ist Lukas Nmecha zumeist nur zweite Wahl. In der laufenden Saison kam der 27-Jährige zwar in fünf von sechs Ligaspielen zum Einsatz, insgesamt stehen jedoch nur 75 Minuten zu Buche.

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Nmechas Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Laut ‚Teamtalk‘ ist Leeds einer Verlängerung nicht abgeneigt, der Stürmer selbst zögere aufgrund der überschaubaren Einsatzzeiten in den Verhandlungen.

Angebote aus der Bundesliga?

Derweil sondiert Nmechas Berater dem Bericht zufolge den Markt, um nach möglichen Abnehmern für den kommenden Sommer zu suchen. Neben einer Spur in die Championship führe auch eine Fährte in die Bundesliga.

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Nach Informationen von ‚Teamtalk‘ gibt es sogar bereits Angebote aus dem deutschen Oberhaus. Konkrete Vereine nennt das englische Portal nicht, finanziell dürfte Nmecha aufgrund seines Salärs jedoch nicht für jeden Bundesligisten infrage kommen.

In seiner Karriere blickt der siebenfache Nationalspieler auf zwei Engagements in Deutschland zurück. In der Spielzeit 2019/20 lief Nmecha auf Leihbasis für den VfL Wolfsburg auf, von 2021 bis 2025 dann auf dauerhafter Basis. Nicht ausgeschlossen, dass der gebürtige Hamburger nächstes Jahr das dritte Kapitel in Deutschland aufschlägt.