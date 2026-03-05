WM in Sicht: Khedira wechselt den Verband

Rani Khedira wird künftig für die tunesische Nationalmannschaft auflaufen. Wie der Verband des nordafrikanischen Landes offiziell verkündet, hat die FIFA einem Verbandswechsel des 32-Jährigen zugestimmt. Bereits 2018 hatte sich Tunesien um den Sechser bemüht. Dieser hatte damals noch verzichtet, ließ sich aber nun überreden.

Nationaltrainer Sabri Lamouchi und dessen deutscher Co-Trainer Michael Hefele planen den Spieler von Union Berlin offenbar fest für die WM im Sommer ein. Dort trifft Tunesien in Gruppe F auf Japan, die Niederlande und einen noch zu ermittelnden Playoff-Teilnehmer.