Werder „mit Hochdruck“ auf Stürmersuche

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
Werder Bremen möchte schnellstmöglich einen neuen Torjäger an Land ziehen. Der ‚kicker‘ zitiert Leiter Profifußball Peter Niemeyer: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir es schnellstmöglich durchbekommen.“

Leih-Stürmer Victor Boniface (25) wird wegen anhaltender Knieprobleme wohl nicht mehr für Werder auflaufen, nun muss Ersatz her. Die gehandelten Niclas Füllkrug (32/AC Mailand) und Younes Ebnoutalib (22/Eintracht Frankfurt) sind mittlerweile bereits gewechselt und somit vom Markt.

