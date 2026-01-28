65 Millionen: Neues Juwel auf dem Bayern-Zettel

Solange hinter der Zukunft von Dayot Upamecano (27) noch kein Ausrufezeichen und hinter der Zukunft von Min-jae Kim (29) weiterhin ein Fragezeichen steht, reißen auch die Gerüchte um neue Innenverteidiger beim FC Bayern nicht ab. Dabei spielen auch junge Kandidaten eine größere Rolle. Nach Luka Vuskovic (18/Hamburger SV), Jérémy Jacquet (20/Stade Rennes), Tiago Gabriel (21/US Lecce) und Tylel Tati (18/FC Nantes) taucht der nächste Name im Dunstkreis der Münchner auf.

Der deutsche Rekordmeister hat nach ‚Sky‘-Informationen auch Honest Ahanor von Atalanta Bergamo auf dem Zettel. Die Scouts der Bayern beobachten den 17-jährigen Abwehrspieler genau, sind damit aber nicht allein. Zahlreiche weitere Topklubs sollen sich bereits mit dem nigerianischen Linksfuß beschäftigen und die Konkurrenzsituation befeuern. 50 bis 65 Millionen Euro nennt ‚Sky‘ als potenzielle Ablöse.

Der Youngster sammelte in der vergangenen Saison schon Minuten in der Serie A, schaffte aber in der laufenden Spielzeit den kompletten Durchbruch. In den vergangenen fünf Ligaspielen stand Ahanor in der Startelf, insgesamt stehen wettbewerbsübergreifend 19 Partien für den Teenager zu Buche. Darunter fünf Spiele in der Champions League. Damit hat Ahanor schon eine Menge Erfahrung gesammelt. Vielleicht ausreichend, um im Sommer den nächsten Karriereschritt zu machen.