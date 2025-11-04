HSV: Winter-Abgang bahnt sich an

Emir Sahiti (26) könnte dem Hamburger SV im Winter den Rücken kehren. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, dass der Flügelstürmer im Dezember einen Tapetenwechsel prüfen wird, wenn die gewünschte Spielzeit in den kommenden Wochen ausbleiben sollte. Sein neuer Berater sondiere bereits den Markt.

Sowohl eine Leihe als auch ein fester Abgang seien denkbar. Spielt Sahiti weiter keine größere sportliche Rolle, würde auch der HSV einen Wechsel abnicken. Der kosovarische Nationalspieler, der im Sommer 2024 für rund 1,2 Millionen Euro von Hajduk Split gekommen war, stand bei den ersten beiden Ligapartien noch in der Startelf. Seit dem vierten Spieltag schaffte es der Rechtsfuß, der in der Rückrunde der vergangenen Aufstiegssaison noch zum Stammpersonal gehört hatte, aber nicht einmal mehr in den Kader.

Zuletzt wurde Ex-Klub Split Interesse an einer Rückkehr nachgesagt. Sahitis Vertrag läuft bis 2027.