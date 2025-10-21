Fortuna: Oberdorf-Zukunft geklärt?

Tim Oberdorf (29) bleibt Fortuna Düsseldorf offenbar länger erhalten, als zuletzt angenommen. Laut ‚Rheinischer Post‘ läuft der Vertrag des Innenverteidigers nicht wie vielfach vermutet bis 2026, sondern bis 2027. Auf die Frage nach seiner Zukunft hatte Oberdorf zunächst erklärt: „Ich fühle mich sehr wohl in Düsseldorf. […] Zu einem sinnvollen Zeitpunkt setzen wir uns zusammen und schauen, wie wir gemeinsam zu einem Ergebnis kommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund der Verwirrung: Die Fortuna gibt seit einiger Zeit keine Vertragslaufzeiten mehr öffentlich bekannt. Laut Klubführung verschaffe das dem Zweitligisten „einen klaren Vorteil für unsere Fortuna im Wettbewerb.“ Ganz ausschließen lässt sich ein späterer Wechsel Oberdorfs dennoch nicht, auch deshalb bleibt seine Zukunft weiterhin ein Thema.