Medizincheck: Prib schon in Düsseldorf

Edgar Prib steht kurz vor dem Wechsel zu Fortuna Düsseldorf. Wie die ‚Rheinische Post‘ vermeldet, ist der Mittelfeldspieler bereits in der Rheinmetropole eingetroffen. Noch am heutigen Mittwoch soll der Medizincheck über die Bühne gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ablöse wird für den 30-Jährigen nicht fällig. Prib löste gestern seinen Kontrakt bei Hannover 96 auf und ist nun zum Nulltarif zu haben. In Hannover hatte man keine Verwendung mehr für den Linksfuß.

Fortuna-Coach Uwe Rösler darf sich auf eine erfahrene Kraft freuen. Prib lief bereits 102 Mal in der Bundesliga und 127 Mal in der zweiten Liga auf. In der vergangenen Saison führte er Hannover 96 noch 14 Mal als Kapitän auf das Feld.

Update (13:51 Uhr): Fortuna Düsseldorf hat die Verpflichtung von Edgar Prib offiziell bestätigt. Der Mittelfeldspieler unterschreibt bis 2022.