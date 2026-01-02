Heidenheim schnappt sich Behrens

Der 1. FC Heidenheim hat den ersten Wintertransfer perfekt gemacht. Wie der Verein mitteilt, wechselt Hennes Behrens von der TSG Hoffenheim an die Brenz. Der 20-Jährige schließt sich dem FCH auf Leihbasis bis zum Saisonende an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Behrens kam in der aktuellen Spielzeit bei den Kraichgauern noch nicht zum Einsatz und soll nun bei den abstiegsbedrohten Heidenheimern Profierfahrung sammeln. Der Linksverteidiger zeigt sich begeistert von seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, in Heidenheim den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen. Die Leihe zum FCH gibt mir die Chance, mich auf hohem Niveau in der Bundesliga weiterzuentwickeln und möglichst viel Spielpraxis zu sammeln.“