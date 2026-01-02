Menü Suche
Offiziell Bundesliga

Heidenheim schnappt sich Behrens

von Daniel del Federico
1 min.
Hennes Behrens bei einem Drittligaspiel in Cottbus @Maxppp

Der 1. FC Heidenheim hat den ersten Wintertransfer perfekt gemacht. Wie der Verein mitteilt, wechselt Hennes Behrens von der TSG Hoffenheim an die Brenz. Der 20-Jährige schließt sich dem FCH auf Leihbasis bis zum Saisonende an.

1. FC Heidenheim 1846 e. V.
Hennes Behrens kommt per Leihe von der TSG Hoffenheim! ✍️
Behrens kam in der aktuellen Spielzeit bei den Kraichgauern noch nicht zum Einsatz und soll nun bei den abstiegsbedrohten Heidenheimern Profierfahrung sammeln. Der Linksverteidiger zeigt sich begeistert von seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, in Heidenheim den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen. Die Leihe zum FCH gibt mir die Chance, mich auf hohem Niveau in der Bundesliga weiterzuentwickeln und möglichst viel Spielpraxis zu sammeln.“

Bundesliga
Heidenheim
Hoffenheim
Hennes Behrens

Bundesliga Bundesliga
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Hennes Behrens Hennes Behrens
