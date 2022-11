Brighton verpflichtet argentinisches Talent

Brighton & Hove Albion hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Premier League-Klub vermeldet, stößt im Januar Facundo Buonanotte zum Kader. Der 17-jährige Argentinier kommt dem Vernehmen nach für umgerechnet 11,5 Millionen Euro zu den Seagulls.

Trotz seines jungen Alters hat der Mittelfeldspieler bereits 32 Pflichtspiele für das Profiteam seines Heimatklubs absolviert. Der Linksfuß gehört außerdem zum Kader der argentinischen U20-Nationalmannschaft.

