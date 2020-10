Koeman rechtfertigt Suárez-Verkauf

Ronald Koeman hat sich zu den Hintergründen des Abgangs von Luis Suárez beim FC Barcelona geäußert, der bei Teilen der Fans großes Unverständnis ausgelöst hatte. In der ‚Sport‘ erklärt sich der Niederländer: „Luis Suárez hatte immer noch einen Vertrag und konnte selbst entscheiden, wie seine Zukunft aussehen würde. Aber ich habe mich klar ausgedrückt. Es war von vornherein klar, dass sich die Dinge ändern müssen. Der Klub dachte das, aber ich dachte das auch.“

Koeman will den bei den Katalanen einige Zeit brach liegenden Nachwuchsbereich wieder stärker in die Profimannschaft integrieren. Suárez war mit seinen 33 Jahren daher nicht mehr als Stammspieler eingeplant. „Junge Talente wie Ansu Fati und Pedri entwickeln sich sehr gut und Luis Suarez war einer der Spieler, die meiner Meinung nach in dieser Saison weniger spielen würden“, so Koeman. Den uruguayischen Torjäger zog es zu Atlético Madrid, wo er drei Treffer und eine direkte Torvorlage in bislang vier Ligaspielen beisteuern konnte.