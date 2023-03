Spanier berichten: Bayern schickt Cancelo zurück

Im Winter schnappte sich der FC Bayern per Leihe João Cancelo von Manchester City und landete damit einen unerwarteten Transfercoup. Trotz Startschwierigkeiten stärken Trainer Julian Nagelsmann und Sportvorstand Hasan Salihamidzic dem Portugiesen den Rücken. In Spanien heißt es nun jedoch, man habe bezüglich Cancelo schon eine Entscheidung gefällt. Und diese würde konträr zu den Aussagen der Bayern-Chefs ausfallen.

Laut der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ hat der Rekordmeister Cancelos Stammverein City sogar schon mitgeteilt, dass man die in der Leihe gekoppelte Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro nicht ziehen wird. Auch ein weiteres Leihgeschäft über das Saisonende hinaus will man dem Bericht zufolge nicht in Betracht ziehen.

FC Barcelona im Spiel?

Das spanische Blatt bringt auch gleich einen möglichen neuen Klub für den 28-Jährigen ins Gespräch. Der FC Barcelona habe schon zu Zeiten Interesse signalisiert, als Cancelo noch für den FC Valencia spielte. Mateu Alemany transferierte den Rechtsverteidiger damals für 40 Millionen Euro zu Juventus Turin. Seit 2021 agiert Alemany als Direktor Profifußball bei Barça und könnte in dieser Position nun seine Kontakte zu Cancelo auffrischen, um ihn im Sommer ins Camp Nou zu holen.

Bei Manchester City steht Cancelo noch bis 2027 unter Vertrag. Der 41-fache Nationalspieler müsste für einen festen Transfer also mit einer hohen Ablösesumme aus seinem gültigen Vertrag herausgekauft werden. Ob Barcelona dafür die nötigen Mittel hat, ist fraglich. Die Länge des Arbeitsvertrags lässt aber auch ein weiteres Leihgeschäft zu.