Bundesliga: Die FT-Topelf des 17. Spieltags

Zum Abschluss der Hinrunde hat sich die TSG Hoffenheim in einen Rausch geschossen und ist in der FT-Topelf genau wie Borussia Dortmund, der FC Bayern und der FSV Mainz 05 doppelt vertreten.

Spieler des Spieltags: Andrej Kramaric

Bei der TSG Hoffenheim jagt Andrej Kramaric von Rekord zu Rekord. Durch seinen 302. Einsatz in der Bundesliga stieg er am Mittwoch beim 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach zum Kroaten mit den meisten Bundesligaeinsätzen auf. Der 34-Jährige beschenkte sich selbst mit einem Dreierpack und löste Francisco Copado als ältesten Torschützen der TSG ab. Kramaric krönte seinen überragenden Auftritt mit einem herrlichen Lupfer zum zwischenzeitlichen 4:0. Am kommenden Dienstag ist er auf den Tag genau seit zehn Jahren in Sinsheim.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

  • VfB Stuttgart - Frankfurt 3:2
  • Dortmund - Werder Bremen 3:0
  • FSV Mainz 05 - Heidenheim 2:1
  • VfL Wolfsburg - St. Pauli 2:1
  • RB Leipzig - SC Freiburg 2:0
  • Hoffenheim - Gladbach 5:1
  • 1.FC Köln - Bayern München 1:3
  • FC Augsburg - Union Berlin 1:1
  • HSV - Leverkusen abgesagt
