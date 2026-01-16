Bundesliga: Die FT-Topelf des 17. Spieltags

Spieler des Spieltags: Andrej Kramaric

Bei der TSG Hoffenheim jagt Andrej Kramaric von Rekord zu Rekord. Durch seinen 302. Einsatz in der Bundesliga stieg er am Mittwoch beim 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach zum Kroaten mit den meisten Bundesligaeinsätzen auf. Der 34-Jährige beschenkte sich selbst mit einem Dreierpack und löste Francisco Copado als ältesten Torschützen der TSG ab. Kramaric krönte seinen überragenden Auftritt mit einem herrlichen Lupfer zum zwischenzeitlichen 4:0. Am kommenden Dienstag ist er auf den Tag genau seit zehn Jahren in Sinsheim.

