Bundesliga: Die FT-Topelf des 17. Spieltags

Zum Abschluss der Hinrunde hat sich die TSG Hoffenheim in einen Rausch geschossen und ist in der FT-Topelf genau wie Borussia Dortmund, der FC Bayern und der FSV Mainz 05 doppelt vertreten.
Spieler des Spieltags: Andrej Kramaric
Bei der TSG Hoffenheim jagt Andrej Kramaric von Rekord zu Rekord. Durch seinen 302. Einsatz in der Bundesliga stieg er am Mittwoch beim 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach zum Kroaten mit den meisten Bundesligaeinsätzen auf. Der 34-Jährige beschenkte sich selbst mit einem Dreierpack und löste Francisco Copado als ältesten Torschützen der TSG ab. Kramaric krönte seinen überragenden Auftritt mit einem herrlichen Lupfer zum zwischenzeitlichen 4:0. Am kommenden Dienstag ist er auf den Tag genau seit zehn Jahren in Sinsheim.
Die Ergebnisse im Überblick
- VfB Stuttgart - Frankfurt 3:2
- Dortmund - Werder Bremen 3:0
- FSV Mainz 05 - Heidenheim 2:1
- VfL Wolfsburg - St. Pauli 2:1
- RB Leipzig - SC Freiburg 2:0
- Hoffenheim - Gladbach 5:1
- 1.FC Köln - Bayern München 1:3
- FC Augsburg - Union Berlin 1:1
- HSV - Leverkusen abgesagt
