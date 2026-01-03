Dresden bietet für neuen Torwart

Dynamo Dresden hat Philipp Schulze ins Visier genommen. Nach Informationen von ‚RTL‘ und ‚ntv‘ hat das Schlusslicht der zweiten Bundesliga ein konkretes Angebot für den Torhüter des SC Verl abgegeben. Ein Wechsel im Winter gilt jedoch als unwahrscheinlich, da die Ostwestfalen ihren Rückhalt mitten in der Saison nicht ziehen lassen wollen.

Schulze war erst im vergangenen Sommer nach einer erfolgreichen Leihsaison für 200.000 Euro vom VfL Wolfsburg zum SC Verl gewechselt. Dort kämpft der 22-Jährige aktuell um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. An weiteren Interessenten mangelt es nicht: Neben Dresden haben auch andere Zweitligisten sowie Klubs aus dem Ausland den Schlussmann auf dem Zettel.