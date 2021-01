Dantas statt Stiller: Verwunderung bei Bayern

Angelo Stiller (19) zieht weiter. Nach zehn Jahren beim FC Bayern geht es im Sommer voraussichtlich ablösefrei zur TSG Hoffenheim. Grund ist die schlechte Perspektive auf regelmäßige Einsätze bei den Profis. Auch, weil Trainer Hansi Flick im zentralen Mittelfeld lieber auf Tiago Dantas (20) setzen will.

Nach Informationen der Münchner ‚Abendzeitung‘ ist man am Bayern-Campus genau darüber „verwundert“. Im Nachwuchsleistungszentrum des Rekordmeisters sehe man vielmehr Stiller als das größere Talent, nicht Dantas.

Der Portugiese allerdings gilt als Flicks Wunschspieler. Der Bayern-Trainer war im Herbst die treibende Kraft, als es um eine Verpflichtung ging. Kurz vor Transferschluss tütete Sportdirektor Hasan Salihamidzic dann den Deal mit Benfica Lissabon ein: Leihe samt Kaufoption über 7,5 Millionen Euro.

Flick ist begeistert

Aus Zeitgründen konnte Dantas nicht mehr rechtzeitig für den Spielbetrieb gemeldet werden, trainierte aber schon mit den Profis und soll nun im neuen Jahr auf seine Einsätze kommen. *„Thiago ist ein Ausnahmekönner. […] Tiago hat seine eigene Identität, er ist ein spannender Spieler“, schwärmte Flick zuletzt bei ‚Sport1‘.

Körperlich muss der 1,70 Meter große Rechtsfuß, der in seinem Spielstil an Ex-Bayer Thiago (29) erinnert, allerdings noch zulegen, weiß auch Flick: „Er ist klein, aber hat starke Veranlagung. An seiner Physis werden wir arbeiten. Wir haben einen klaren Plan, um diese zu verbessern.“ Ein Plan, dem Angelo Stiller zum Opfer fällt.