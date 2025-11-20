Wie die Mafia den Fußball unterwandert

In den vergangenen Jahren hat die Mafia ihren Einfluss auf den internationalen Fußball Schritt für Schritt ausgeweitet. Insbesondere in Argentinien hat das organisierte Verbrechen im Fußball-Business Tradition. Die sogenannten Barras Bravas kontrollieren nicht nur die Fanszene, sondern auch die Vereine.

Und auch in Italien ist die Mafia extrem einflussreich. Die Mailänder Vereine Inter und AC wurden unterwandert – genauso wie Juventus Turin oder Lazio Rom.

Wie die Mafia den argentinischen und italienischen Profifußball infiltriert und dabei äußerst skrupellos vorgeht, erfahrt ihr im neuesten Video auf dem Kanal Kick11 LIVE.