Serie A
Wie die Mafia den Fußball unterwandert
Die Mafia sorgt im argentinischen und italienischen Fußball dieser Tage für blutige Schlagzeilen. Dabei schreckt die organisierte Kriminalität nicht einmal vor Mord und Totschlag zurück.
1 min.
@Maxppp
In den vergangenen Jahren hat die Mafia ihren Einfluss auf den internationalen Fußball Schritt für Schritt ausgeweitet. Insbesondere in Argentinien hat das organisierte Verbrechen im Fußball-Business Tradition. Die sogenannten Barras Bravas kontrollieren nicht nur die Fanszene, sondern auch die Vereine.
Unter der Anzeige geht's weiter
Und auch in Italien ist die Mafia extrem einflussreich. Die Mailänder Vereine Inter und AC wurden unterwandert – genauso wie Juventus Turin oder Lazio Rom.
Wie die Mafia den argentinischen und italienischen Profifußball infiltriert und dabei äußerst skrupellos vorgeht, erfahrt ihr im neuesten Video auf dem Kanal Kick11 LIVE.
Unter der Anzeige geht's weiter
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden