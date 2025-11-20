Menü Suche
Kommentar
Video Serie A

Wie die Mafia den Fußball unterwandert

Die Mafia sorgt im argentinischen und italienischen Fußball dieser Tage für blutige Schlagzeilen. Dabei schreckt die organisierte Kriminalität nicht einmal vor Mord und Totschlag zurück.

von Die Redaktion
1 min.
Kick11 Mafia Video @Maxppp

In den vergangenen Jahren hat die Mafia ihren Einfluss auf den internationalen Fußball Schritt für Schritt ausgeweitet. Insbesondere in Argentinien hat das organisierte Verbrechen im Fußball-Business Tradition. Die sogenannten Barras Bravas kontrollieren nicht nur die Fanszene, sondern auch die Vereine.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und auch in Italien ist die Mafia extrem einflussreich. Die Mailänder Vereine Inter und AC wurden unterwandert – genauso wie Juventus Turin oder Lazio Rom.

Wie die Mafia den argentinischen und italienischen Profifußball infiltriert und dabei äußerst skrupellos vorgeht, erfahrt ihr im neuesten Video auf dem Kanal Kick11 LIVE.

Unter der Anzeige geht's weiter
veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Primera Division
Boca Juniors
Mailand
Inter Mailand

Weitere Infos

Serie A Serie A
Primera Division Primera Division
Boca Juniors Logo Boca Juniors
Mailand Logo AC Mailand
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert