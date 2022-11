Mainz: Svensson fordert Neuzugänge

Mainz 05 könnte im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden. „Wir analysieren den Kader und überlegen, ob wir noch was tun“, äußerte sich der Cheftrainer Bo Svensson auf einer Pressekonferenz. Am oftmals ungefährlichen Auftreten seiner Mannschaft gibt der Däne der Transferplanung aus dem vergangenen Sommer eine Mitschuld. „Wir haben uns für einen kleinen Kader entschieden und nun gesehen, dass sowohl offensiv als auch defensiv Verbesserungspotenzial besteht“

Mit 19 Punkten aus 15 Spielen haben die Rheinhessen ihr vor der Saison ausgerufenes 20-Punkte-Ziel knapp verfehlt. Um nach der WM-Pause entsprechend gewappnet zu sein, müsse man vor allem im Sturm und in der Innenverteidigung nachlegen, so Svensson. „Wenn uns dabei Spieler von außen helfen können, müssen wir sehen, was zu realisieren ist.“