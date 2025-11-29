Neue Transfer-Spuren bei Toney

Ivan Toney hat sich bei drei Premier League-Vereinen in den Fokus gespielt. Wie ‚Talksport‘ berichtet, haben West Ham United, Tottenham Hotspur und Manchester United den 29-Jährigen auf dem Zettel. Sein derzeitiger Arbeitgeber Al-Ahli hat aber kein Interesse, den Stürmer ohne gleichwertigen Ersatz abzugeben. Sein Preisschild liegt bei über 45 Millionen Euro.

Toney könnte sich mit einer Rückkehr auf die Insel in Stellung für eine Nominierung zur Weltmeisterschaft im kommenden Sommer bringen. Allerdings fühlt sich der Engländer in Saudi-Arabien wohl und sein Wochengehalt in Höhe von knapp 24 Millionen Euro im Jahr ist selbst für Premier League-Schwergewichte kaum zu stemmen.