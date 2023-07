Hoffenheim verpflichtet Schalkes Bülter

Die TSG Hoffenheim verpflichtet einen der Schlüsselspieler des FC Schalke 04. Marius Bülter verstärkt die Kraichgauer zur kommenden Saison. Der 30-jährige Stürmer unterschreibt einen bis 2026 gültigen Vertrag. Dem Vernehmen nach fließen inklusive Boni über vier Millionen Euro nach Gelsenkirchen.

„Jeder im Klub war begeistert von der Idee, Marius zur TSG zu holen. Wir sind nicht nur von seinen fußballerischen Qualitäten überzeugt, die er nicht zuletzt in der abgelaufenen Saison hinlänglich bewiesen hat, sondern auch von dem Menschen. Marius vereint viele Eigenschaften, auf die wir nach einer für uns lehrreichen Saison besonderen Wert legen: Geschwindigkeit, Gier, Mentalität, körperliche Präsenz und Torgefahr“, sagt TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen.

Bülter erklärt: „Nach dem ersten Gespräch mit den TSG-Verantwortlichen war für mich klar, wohin die Reise gehen soll. Ich habe mich von der ersten Minute an sehr wertgeschätzt gefühlt und möchte dem Klub nun das mir entgegengebrachte Vertrauen auf dem Rasen zurückgeben.“

Bülter war 2021 von Union Berlin zu Schalke gewechselt. In der abgelaufenen Saison entwickelte sich der 30-Jährige dort zu einem der wichtigsten Akteure der Mannschaft. Elfmal traf Bülter in der Bundesliga, davon achtmal in der Rückrunde. Trotz seiner wichtigen Tore stiegen die Königsblauen in die zweite Liga ab.