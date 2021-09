Bayern und Gnabry im Austausch

Die Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich war das erste Puzzleteil. Auch Leon Goretzka steht kurz vor dem Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags. Serge Gnabry ist noch bis 2023 an den Rekordmeister gebunden und könnte der nächste Nationalspieler sein, der seine Zukunft langfristig an der Säbener Straße sieht.

Nach Informationen von ‚Sport1‘ gab es „einen losen Austausch“ zwischen den Parteien – der Grundstein wurde demzufolge schon gelegt. Ein unterschriftsreifer Vertrag sei aber noch nicht ausgearbeitet und die Verhandlungen werden auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Gnabry bleibt kryptisch

Gnabry selbst äußert sich auf Nachfrage von ‚Sport1‘ wie folgt: „Ich fühle mich sehr wohl beim FC Bayern, aber ich habe noch ein bisschen Zeit in meinem Vertrag.“ Und weiter: „Schauen wir mal, was in Zukunft passiert.“ Nach einem absoluten Treuebekenntnis klingt das zumindest nicht.

Seit 2017 gehört der Flügelstürmer zum Aufgebot der Bayern. Für acht Millionen Euro kam Gnabry von Werder Bremen nach München. Zwischenzeitlich verbrachte der Rechtsfuß eine Saison auf Leihbasis bei der TSG Hoffenheim. Inzwischen kommt Gnabry auf 140 Ligaspiele, in denen ihm 55 Tore und 32 Assists gelangen.