Bochum: Erster Neuzugang hat unterschrieben

Der VfL Bochum kann offenbar zeitnah den ersten Sommerneuzugang präsentieren. Informationen der ‚WAZ‘ zufolge hat Enis Cokaj (27) einen Dreijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison beim Zweitiligisten unterzeichnet. Beim 2:1-Heimsieg gegen Greuther Fürth vor rund einer Woche sei der zweikampfstarke Sechser bereits im Stadion gewesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der sechsfache albanische Nationalspieler kommt ablösefrei von Panathinaikos Athen. Seit August 2024 ist Cokaj innerhalb Griechenlands zu Levadiakos verliehen. In Bochum soll er im defensiven Mittelfeld die Nachfolge von Cajetan Lenz (19) antreten, der sich im Sommer der TSG Hoffenheim anschließen wird.