Der FC Schalke zögert weiter mit Gesprächen über eine Vertragsverlängerung mit Hasan Kurucay. „Ich habe nach Elversberg gesagt, dass ich ein bisschen enttäuscht bin. Ich glaube, dass ich seitdem nicht glücklicher geworden bin“, zitiert die ‚WAZ‘ den Innenverteidiger, dessen Kontrakt am Saisonende ausläuft.

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Nach der Partie gegen die SV Elversberg am 20. September hatte Kurucay gesagt: „Natürlich bist du ein bisschen enttäuscht, wenn ein Teamkollege, der gute Leistungen zeigt, einen neuen Vertrag bekommt und ich als Führungsspieler ohne neuen Vertrag dastehe.“ Der 29-Jährige stand in dieser Saison bei allen zwölf Pflichtspielen in der Startelf.