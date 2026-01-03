Serie A
Romantische Rückkehr von Gabigol
1 min.
@Maxppp
Gabriel Barbosa kehrt zum FC Santos zurück. Wie der Neymar-Klub mitteilt, kommt der 29-jährige Stürmer auf Leihbasis von EC Cruzeiro.
Santos FC @SantosFC – 13:25
VAI PRA CIMA, GABRIEL! 💪🏽Bei X ansehen
Menino da Vila, santista e cruel. Gabriel Barbosa está de volta ao Santos FC! O atacante assinou contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano.
@Gabigol chegou chegou à base do Peixão com apenas oito anos, em 2004, e fez sua estreia como profissional em 2013. Ao longo das duas passagens (2013-2016 e 2018), Gabigol disputou 210 jogos, com 84 gols e 13 assistência, conquistando o bicampeonato paulista (2015 e 2016) e também sendo artilheiro do Brasileirão (2018) e três vezes artilheiro da Copa do Brasil (2014, 2015 e 2018).
Bem-vindo de volta à sua casa! ⚪⚫
Gabigol wurde bei Santos ausgebildet und schaffte dort den Durchbruch zum Profi sowie den Sprung in die Seleção. In 207 Spielen für den Klub gelangen ihm zwischen 2013 und 2016 sowie 2018 insgesamt 83 Tore. In Europa spielte der 18-fache Nationalspieler zwischenzeitlich kurz für Benfica Lissabon, wurde dort aber nicht glücklich.
