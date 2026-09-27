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Ancelotti will Flick kopieren

von Lukas Hörster
Ancelotti bei PK @Maxppp

Carlo Ancelotti hat in den vergangenen Wochen beim FC Barcelona genau hingesehen. Übereinstimmenden Berichten zufolge erwägt der Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft, den gelernten Flügelstürmer Raphinha genau wie im Verein künftig als Mittelstürmer einzusetzen.

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Damit würde Ancelotti die Idee von Hansi Flick kopieren. Der deutsche Barça-Trainer funktionierte Raphinha zu Saisonbeginn um, da Robert Lewandowski (38/Chicago Fire) und Ferran Torres (26/Paris St. Germain) die Katalanen verlassen hatten. Der 29-jährige Mannschaftskapitän dankte es mit außergewöhnlichen 14 Toren in acht Pflichtspielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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