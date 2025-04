Bericht: Pogba liebäugelt mit der Bundesliga

Am 3. September stand Paul Pogba zum letzten Mal in einem Pflichtspiel auf dem Platz – im September 2023 wohlgemerkt. Seitdem durfte der Franzose aufgrund einer Dopingsperre nicht mehr mitwirken. Im März endete nun die Sperre, aktuell hält sich der mittlerweile 32-Jährige in Miami fit und wartet auf das passende Angebot.

Wie ‚Sky‘ berichtet, könnte dieses auch aus der Bundesliga kommen. Demnach liebäugelt der Weltmeister von 2018 besonders mit der La Liga, der Ligue 1 oder eben der Bundesliga. Auch die MLS und Saudi-Arabien seien Optionen, die den Mittelfeldspieler allerdings nicht unbedingt reizen.

Konkrete Vereine in Deutschland nennt der Bezahlsender nicht. Ob Pogba für einen deutschen Klub bezahlbar ist, ist durchaus fraglich. Ebenso unklar ist, in welchem Zustand sich der 91-fache französische Nationalspieler befindet. Fest steht: Ein Wechsel in die Bundesliga wäre eine faustdicke Überraschung.