Barça: Nächste Woche Treffen wegen Messi

Der FC Barcelona konkretisiert seine Pläne, Lionel Messi (35) zurück ins Camp Nou zu holen. Laut der ‚Sport‘ wollen die Katalanen sich in der nächsten Woche mit La Liga-Verantwortlichen treffen, um die Machbarkeit eines Transfers zu prüfen. In Spanien gelten strenge Gehaltsobergrenzen für die Spielerkader, zudem kündigte Ligapräsident Javier Tebas an, Barça könne nach aktuellem Stand keine Neuzugänge verpflichten.

Der ‚Sport‘ zufolge ist man dennoch optimistisch, dass der Messi-Transfer glückt – auch, weil die Attraktivität der Liga noch einmal deutlich hinzugewinnen würde. Im Sommer 2021 hatte der Argentinier Barcelona Richtung Paris verlassen. Seinen auslaufenden Vertrag bei PSG will Messi nun nicht mehr verlängern. Auch La Pulga hofft auf eine Reunion mit seinem Ex-Klub.

