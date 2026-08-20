Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Union macht wichtige Verlängerung klar

von Martin Schmitz - Quelle: fc-union-berlin.de
1 min.
Andrej Ilic im Trikot von Union Berlin @Maxppp

Andrej Ilic bleibt Union Berlin erhalten. Wie die Köpenicker offiziell mitteilen, hat der 26-jährige Angreifer seinen Vertrag beim Hauptstadtklub verlängert. Über die Länge des neuen Kontrakts macht der Bundesligist wie gewohnt keine Angabe. „Andrej hat sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt. Mit seinen Leistungen hat er sich das Vertrauen des Vereins verdient. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen und langfristig auf ihn bauen können“, lässt sich Sportgeschäftsführer Horst Heldt zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ilic war 2024 zunächst leihweise und im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro fest vom OSC Lille zu Union gewechselt. In 50 Einsätzen erzielte der Rechtsfuß 13 Treffer und bereitete zwölf weitere vor. Auch unter dem neuen Trainer Mauro Lustrinelli spielt der serbische Nationalspieler eine wichtige Rolle.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Union Berlin
Andrej Ilić

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Andrej Ilić Andrej Ilić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert