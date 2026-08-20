Andrej Ilic bleibt Union Berlin erhalten. Wie die Köpenicker offiziell mitteilen, hat der 26-jährige Angreifer seinen Vertrag beim Hauptstadtklub verlängert. Über die Länge des neuen Kontrakts macht der Bundesligist wie gewohnt keine Angabe. „Andrej hat sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt. Mit seinen Leistungen hat er sich das Vertrauen des Vereins verdient. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen und langfristig auf ihn bauen können“, lässt sich Sportgeschäftsführer Horst Heldt zitieren.

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Ilic war 2024 zunächst leihweise und im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro fest vom OSC Lille zu Union gewechselt. In 50 Einsätzen erzielte der Rechtsfuß 13 Treffer und bereitete zwölf weitere vor. Auch unter dem neuen Trainer Mauro Lustrinelli spielt der serbische Nationalspieler eine wichtige Rolle.