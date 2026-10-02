Spieler kapieren Spielidee

Der Anker der Spielidee von Jürgen Klopp: Geht der Ball verloren, soll die ganze Mannschaft ihn in Windeseile zurückgewinnen und anschließend schnell in die Spitze spielen. Genau dieses Prinzip setzte das DFB-Team gegen Serbien herausragend gut um. Klopp lobte im ‚ZDF‘: „Ich habe den Jungs gesagt, dass ich noch nie ein Spiel gesehen habe, das schlecht war, wenn das Gegenpressing durch die Decke ging. Und es ist heute durch die Decke gegangen.“

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Mittelfeld-Mischung passt

Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Florian Wirtz liefen als Dreiergespann im Mittelfeld auf und harmonierten prächtig. Auch individuell zeigten sie starke Vorstellungen, fußballerisch wie läuferisch. Klopp lobte etwa: „Was hat Pavlo für ein Spiel gespielt – er war überall.“ Dieses Trio hat sich vorerst einen Vorsprung erspielt, gerade nach den schwachen Vorstellungen von Joshua Kimmich und Felix Nmecha. Auch bei Jamal Musiala drängt sich gerade die Frage auf: wohin mit dem Ausnahmekönner?

Freiburger dürfen wiederkommen

Die unerfahrensten Feldspieler in der gestrigen Startelf überzeugten: Philipp Treu agierte hinten rechts grundsolide, Derry Scherhant war auf dem offensiven Flügel extrem umtriebig. Beide Freiburger haben definitiv Werbung für sich gemacht und dürfen wiederkommen.