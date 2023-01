Augsburg verleiht Winther

Der FC Augsburg verhilft Frederik Winther (22) bis zum Saisonende zu mehr Spielpraxis. Wie der Bundesligist offiziell bestätigt, wird der Innenverteidiger in seine Heimat zu Bröndby IF verliehen. In der Fuggerstadt steht der 22-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Winther hatte sich 2020 für einen Wechsel nach Augsburg entschieden, wurde aber postwendend für eine Spielzeit zurück an seinen Ausbildungsklub Lyngby BK verliehen. Nun geht es erneut per Leihe zurück nach Dänemark. Für den FCA sammelte der siebenfache U21-Nationalspieler bislang überschaubare sechs Einsätze.

Lese-Tipp

Augsburg verkauft Gruezo