PSG will Mbappé-Schreck holen | Reals „goldene Kanone“

Die beiden Champions League-Partien gegen Benfica Lissabon (zweimal 1:1) sorgten bei Paris St. Germain offenbar für ein Trauma. Wie in der ‚A Bola‘ zu lesen ist, plant man beim Scheichklub nun einen Rache-Angriff auf die Portugiesen. PSG zeigt dem Bericht zufolge großes Interesse an Benfica-Talent António Silva. Der 18-jährige Innenverteidiger konnte sowohl in Hin- und Rückspiel überzeugen und „verpasste Kylian Mbappé einen Maulkorb“, so die hochtrabende Analyse der Zeitung. Besonders brisant: Im bis 2027 gültigen Vertrag haben die Lissaboner eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro verankert. Abschrecken dürfte das PSG aber nicht, für gewöhnlich haben die Pariser das Portemonnaie locker sitzen.

Real hat neuen „Ballermann“

Federico Valverde avanciert bei Real Madrid so langsam zum Torjäger. Eigentlich ist der Uruguayer als zentraler Mittelfeldspieler gelistet. Immer wieder bietet ihn Carlo Ancelotti aber auf der rechten Außenbahn auf. Beim gestrigen 3:0-Sieg gegen den FC Elche traf Valverde per Volley von der Sechzehnerkante. Sechs Saisontore stehen jetzt auf dem Konto des 24-Jährigen. Für die ‚as‘ Grund genug, Valverde ihre heutige Titelseite zu widmen. „Die goldene Kanone“ ist in großen Lettern zu lesen. Eine Anspielung auf Valverdes Teamkollegen Benzema, der jüngst den Ballon d‘Or, den goldenen Ball, gewann.

Xavi gibt nicht auf

„Wenn wir keine Titel holen, kommt ein anderer.“ Mit diesen Worten zitiert die ‚Mundo Deportivo‘ den angezählten Barça-Trainer Xavi. Nach der Niederlage (1:3) im Clásico ist sich der Spanier seiner Situation sehr wohl bewusst und weiß: „Jetzt müssen Siege her“. Die Zeitung schreibt von einem internen Machtwort, das Xavi gesprochen haben soll. Entgegen der Erwartungen aller Außenstehenden wolle das frühere Mittelfeld-Ass nicht aufgeben und heute Abend mit einem Sieg gegen den FC Villarreal (21 Uhr) an Tabellenführer Real Madrid dranbleiben. Das ehrgeizige Ziel am Ende der Saison: Der Meistertitel in der La Liga.