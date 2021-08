„Wer braucht schon Harry?“ | „Großes Barça“ siegt ohne Messi

Tottenham schlägt ManCity ohne Kane

Das gestrige Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City stand unter besonderen Vorzeichen. Stürmerstar Harry Kane möchte unbedingt zu den Skyblues wechseln, die wiederum ebenfalls nicht abgeneigt wären, den Weltklassestürmer zu verpflichten. Ohne Kane, der aufgrund mangelnder Fitness nicht berücksichtigt wurde, siegten die Spurs mit 1:0. Nicht verwunderlich, dass die englische Presse den Ausgang der Partie zu einem Seitenhieb nutzt: „Wer braucht schon Harry?“, fragt der ‚Daily Mirror‘ lakonisch. Der ‚Daily Star‘ schlägt in die gleiche Kerbe: „Ohne Kane, kein Problem“. Und der ‚Daily Express‘ stimmt nahezu identisch ein, „ohne Harry, keine Sorgen“. Neben der Häme muss sich der 28-Jährige offenbar ebenfalls damit abfinden, dass er den Verein nicht verlassen darf. Präsident Daniel Levy soll dem Transfer einen Riegel vorgeschoben haben.

Carlo entzückt die Madrider Presse

Real Madrid trat beim 4:1-Sieg gegen Deportivo Alavés am Samstag so spielfreudig und dominant auf wie lange nicht mehr. Der neue alte Trainer Carlo Ancelotti wird deshalb von der ‚as‘ gefeiert: „Der Italiener hat die Mannschaft konsolidiert und Spieler wie Gareth Bale und Eden Hazard auf die Beine gebracht. Das sind die Vorzüge von Carlo“. Ein warmherziges, aber auch etwas verfrühtes Urteil nach dem ersten Spieltag. Die ‚Marca‘ konzentriert sich hingegen weiterhin auf den Transferpoker um Kylian Mbappé von Paris St. Germain, der nun laut der Zeitung auf „die letzte Etappe“ einbiegt. Sicherlich hätte auch Ancelotti nichts dagegen, den Ausnahmekönner alsbald in Reals Reihen zu begrüßen.

Ici c’est Barça

Bleiben wir in Spanien, wo es aus Sicht der katalanischen Presse nach Tagen der Tristesse mal wieder einen Grund zum Feiern gibt. Der FC Barcelona präsentierte sich im ersten Spiel ohne Lionel Messi in guter Verfassung. Die ‚Sport‘ feiert den 4:2-Sieg gegen Real Sociedad San Sebastián auf ihrer Titelseite: „Großes Barça“. Die ‚Mundo Deportivo‘ freut sich ebenfalls und teilt auf ihrem Cover eine Spitze in Richtung Paris St. Germain, das Lionel Messi kürzlich verpflichtete: „Ici c’est Barça“. Der Spruch ist eine Anlehnung an den Werbeslogan des französischen Nobelklubs („Ici c’est Paris“). Nach den Wechseln von Neymar und Messi ist das Verhältnis zwischen beiden Klubs mehr als nur angespannt.