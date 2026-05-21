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Weltmeisterschaft

„Weltklasse“: Nagelsmann schwärmt von BVB-Star

von Lukas Hörster
Alex Clapham instruiert Felix Nmecha und Nico Schlotterbeck mit BVB @Maxppp

Felix Nmecha könnte bei der WM eine gewichtige Rolle spielen. Auf der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des WM-Kaders lobte Julian Nagelsmann den Mittelfeldmann gleich zweimal als „Weltklasse“.

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Der Bundestrainer zeigte sich hocherfreut, dass Nmecha seinen Außenbandriss im Knie rechtzeitig auskuriert hat. Dieser hatte Nmecha den gesamten April außer Gefecht gesetzt. Nagelsmann: „Das letzte Spiel hat er 90 Minuten geschrubbt. Er bringt extrem viel mit, ist ein Weltklassespieler. Er ist gesund, fit und wird ein gutes Turnier spielen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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