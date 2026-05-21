„Weltklasse“: Nagelsmann schwärmt von BVB-Star

Felix Nmecha könnte bei der WM eine gewichtige Rolle spielen. Auf der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des WM-Kaders lobte Julian Nagelsmann den Mittelfeldmann gleich zweimal als „Weltklasse“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Bundestrainer zeigte sich hocherfreut, dass Nmecha seinen Außenbandriss im Knie rechtzeitig auskuriert hat. Dieser hatte Nmecha den gesamten April außer Gefecht gesetzt. Nagelsmann: „Das letzte Spiel hat er 90 Minuten geschrubbt. Er bringt extrem viel mit, ist ein Weltklassespieler. Er ist gesund, fit und wird ein gutes Turnier spielen.“