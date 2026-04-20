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Bundesliga

Eberl bestätigt Gnabry-Verdacht

von Julian Jasch
1 min.
Serge Gnabry vom FC Bayern München @Maxppp

Max Eberl geht nicht davon aus, dass Serge Gnabry (30) rechtzeitig für die Weltmeisterschaft wieder fit wird. „Er ist sehr gefasst, sehr stabil, aber natürlich enttäuscht. Wenn du 30, 31 bist, dann hast du noch eine WM vor der Brust wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange er noch spielt, aber es könnte die letzte Chance gewesen sein vielleicht“, sagte Bayerns Sportvorstand nach dem gestrigen 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart, der die 35. Meisterschaft bedeutete.

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Zur Einordnung: Im Abschlusstraining vor dem Stuttgart-Spiel zog sich Gnabry einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zu. Je nach Heilungsverlauf wird von einer Ausfallzeit zwischen zwei und drei Monaten ausgegangen. Somit verpasst der Offensivspieler nicht nur die wichtigsten Saisonspiele der Münchner, sondern laut Eberl vermutlich auch die WM.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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