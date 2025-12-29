Menü Suche
Ebnoutalib besteht Medizincheck

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Ebnoutalib im Elversberg-Trikot @Maxppp

Der Transfer von Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg zu Eintracht Frankfurt ist unter Dach und Fach. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 22-Jährige den Medizincheck bestanden hat und zur Stunde einen Vertrag bis 2031 unterzeichnet.

Acht Millionen Euro Sockelablöse plus zwei Millionen Euro an Boni überweisen die Hessen an den Zweitligisten. Im Rennen um den bulligen Stürmer setzte sich die Eintracht unter anderem gegen den VfL Wolfsburg durch.

