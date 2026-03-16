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Bayer-Star kehrt zurück: Gelingt die Sensation gegen Arsenal?

Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen den FC Arsenal glaubt man bei Bayer Leverkusen an ein Weiterkommen im Champions League-Achtelfinale. Am morgigen Dienstag braucht es aber einen Sahnetag, um den Premier League-Tabellenführer aus dem Wettbewerb zu schmeißen.

von Julian Jasch
1 min.
Kasper Hjulmand und Alejandro Grimaldo @Maxppp
Arsenal Leverkusen

Bayer Leverkusen wäre aus dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal beinahe als Sieger hervorgegangen. Lediglich ein schmeichelhafter Elfmeter kurz vor Schluss, den ausgerechnet Ex-Leverkusener Kai Havertz verwandelte, bescherte dem klaren Favoriten einen Punkt (1:1).

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An die guten Leistungen aus den vergangenen beiden Partien will die Werkself beim morgigen Rückspiel (21 Uhr) anknüpfen, um gegen den in der laufenden Saison so dominanten englischen Tabellenführer vielleicht doch die große Sensation zu schaffen. Gut für Bayer, dass im Vergleich zum jüngsten 1:1-Remis gegen den FC Bayern der gelbgesperrte Alejandro Grimaldo wieder mit dabei ist.

Insofern stellt sich die Defensive des Bundesligisten wie von allein auf. Abzuwarten bleibt hingegen, wie Cheftrainer Kasper Hjulmand das Offensiv-Trio zusammenstellen wird. Sollte der leicht angeschlagene Martin Terrier rechtzeitig fit werden, könnte er wie schon im Hinspiel gemeinsam mit Christian Kofane und Ernest Poku den Angriff bilden. Alternativ drängen auch Malik Tillman und Patrik Schick auf einen Platz in der ersten Elf.

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