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Bundesliga

Noch diesen Monat: Asllani vor Bundesliga-Wechsel

Fisnik Asllani steht dicht vor dem nächsten Karriereschritt. Der Mittelstürmer wird wohl noch in diesem Monat bei seinem neuen Arbeitgeber unterschreiben.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
1 min.
Fisnik Asllani vor dem Spiel @Maxppp

RB Leipzig verstärkt sich im Angriff. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht Fisnik Asllani vor dem Wechsel von der TSG Hoffenheim zu den Sachsen. Dank einer Ausstiegsklausel im bis 2029 datierten Vertrag geht der Deal für festgeschriebene 30 Millionen Euro über die Bühne.

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Asllani werde wohl noch in diesem Monat in Leipzig unterschreiben, berichtet das Boulevardblatt weiter. Bis zum übernächsten Freitag dürfte der Transfer also abgewickelt werden.

Interesse an Asllani bekundeten zuletzt auch der FC Barcelona und Borussia Dortmund. In Katalonien war der Kosovare aber nur Plan B hinter Wunschstürmer Julián Alvarez (26/Atlético Madrid). Die Dortmunder wiederum müssten erstmal Platz im Kader und auf der Gehaltliste schaffen. Der anvisierte Verkauf von Serhou Guirassy (30) stockt allerdings seit geraumer Zeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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