Neue Wechsel-Optionen für Mohya

Auf Vereinsebene kämpft Mohya mit Borussia Mönchengladbach gegen den Abstieg, für ihn persönlich läuft es hingegen deutlich besser. Seine überzeugenden Auftritte im Fohlen-Trikot wurden belohnt: Das Mittelfeldtalent wurde in dieser Woche von Jürgen Klopp in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen.

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Mohya steht bei zahlreichen Bundesligisten auf dem Zettel – allen voran das des FC Bayern. Der Rekordmeister hat bereits das Umfeld des Toptalents kontaktiert, auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig beobachten den Youngster.

Im europäischen Ausland ist der 17-Jährige offenbar ebenfalls heiß begehrt. Laut dem englischen Portal ‚Teamtalk‘ verfolgen Brighton & Hove Albion sowie der FC Liverpool die Entwicklung des Gladbachers mit Blick auf einen Sommer-Transfer genau.

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Vertragsverlängerung in Arbeit

Der Bundesligist verhandelt mit Mohya derweil über einen neuen Vertrag. Sein laufendes Arbeitspapier ist bis 2028 datiert, Gladbach möchte den Youngster darüber hinaus binden. Um das zu erreichen, wird Mohya mit einer Verdopplung des Gehalts gelockt.