Kroos soll neuer Zidane werden | Lewandowski gibt sein Ja-Wort

Reals neues Mädchen für alles?

Bei Real Madrid soll sich in näherer Zukunft einiges ändern. Der allmächtige Präsident Florentino Pérez will den Erfolg in die spanische Hauptstadt zurückbringen und dem Klub ein neues Gesicht geben. Dafür sucht der 79-Jährige Verstärkung. Seit einiger Zeit bemühen sich die Königlichen um eine Rückkehr von Toni Kroos, der seine bemerkenswerte Spielerlaufbahn bei den Madrilenen vor zwei Jahren beendet hatte. Laut ‚The Athletic‘ soll der 36-Jährige einige Kernaufgaben in der sportlichen Struktur des Klubs übernehmen. Das Portal zitiert Quellen, die sagen, „dass Madrid ihn als wertvollen Aktivposten ansieht, wenn es um Entscheidungen zur Kaderplanung, die Vertretung des Vereins und die tägliche Unterstützung auf dem Trainingsgelände geht“. Gewissermaßen also als Mädchen für alles.

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Kroos soll „eng mit den wichtigsten Entscheidungsträgern des Vereins zusammenarbeiten, darunter Präsident Florentino Pérez, Generaldirektor José Ángel Sánchez und Chefscout Juni Calafat“. Damit würde der Weltmeister von 2014 in die Fußstapfen von Zinedine Zidane treten, der nach seiner aktiven Karriere erst als Berater, dann als Assistenztrainer von Carlo Ancelotti und schließlich als Cheftrainer großen Einfluss auf den Klub nahm. Eine ähnliche Entwicklung wird offenbar auch Kroos zugetraut. ‚The Athletic‘: „Sein Urteilsvermögen und sein Charakter werden hoch geschätzt, ebenso wie seine Erfahrung mit der Dynamik in einer so anspruchsvollen Mannschaft.“

Ein Piranha auf Kirchentour in Italien

Während Real noch kräftig um die Gunst von Kroos buhlen muss, ist Juventus Turin bei seiner Wunschpersonalie angeblich schon ein Stück weiter. Unter dem Titel „Lewa sagt Ja zu Juve“ verkündet ‚Tuttosport‘: „Bestätigung aus Spanien: Robert Lewandowski wird in Turin erwartet.“ Bereits seit einigen Wochen wirbt die Alte Dame um den polnischen Torjäger des FC Barcelona, dessen Vertrag bei den Katalanen am Saisonende ausläuft und wohl nicht verlängert wird.

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Dessen Agent, Pini Zahavi, den Bayern-Patron Uli Hoeneß einst als „geldgieriger Piranha“ bezeichnet hatte, hält sich aktuell in Italien auf, „wo er die Runde der Sieben Kirchen absolviert“, wie die Sportzeitung es beschreibt – das italienische Äquivalent zum deutschen „Klinkenputzen gehen“. Zahavi prüfe die Angebote interessierter Klubs. Neben den Bianconeri soll vor allem der AC Mailand stark an den Diensten des ehemaligen Bayern-Knipsers interessiert sein. Lewandowski habe jedoch eine klare Haltung: „Der polnische Bomber zieht die Bianconeri dem AC Milan vor.“ In Turin herrsche bereits große Vorfreude unter den Anhängern des Rekordmeisters, die seit bald sechs Jahren auf einen Scudetto warten.