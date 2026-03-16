Klose kündigt Gespräche mit Bayern an

Miroslav Klose würde einen Verbleib von Bayern-Leihgabe Tarek Buchmann über den Sommer hinaus begrüßen. Die ‚Bild‘ zitiert den Cheftrainer des 1. FC Nürnberg: „Ich glaube, dass wir da noch das ein oder andere Gespräch führen müssen. Wir haben viel Arbeit in den Jungen investiert. Wir brauchen ihn – aber da gibt es noch mehr Parteien, die mitreden.“

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Nach langer Leidenszeit durfte der seit vielen Jahren verletzungsgeplagte Buchmann am Samstag sein Debüt für den Zweitligisten feiern. Beim 3:2-Sieg gegen Holstein Kiel bot der 21-jährige Innenverteidiger eine überzeugende Vorstellung. Klose schwärmt von seinem Schützling: „Er hat alles. Er hat Übersicht, kann einen guten Ball spielen, er beißt sich in Zweikämpfe rein, ist mutig und verteidigt nach vorn. Ein Riesenkompliment.“