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Offiziell UEFA U17 Meisterschaft

Union-Talent unterschreibt langfristig

von Tom Kunze - Quelle: fc-Union-Berlin.de
1 min.
Union Berlin Alte Försterei @Maxppp

Union Berlin bindet U17-Keeper Fritz Gagzow langfristig. Dies teilen die Köpenicker am Freitag mit. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es: „Fritz ist mit seinen sportlichen und persönlichen Qualitäten auf und neben dem Platz eine Bereicherung für jede Mannschaft. Er hat sich in der bisherigen Zeit bei uns kontinuierlich und stark entwickelt. Diese Entwicklung wollen wir gemeinsam bis in den Profibereich fortsetzen und das vorhandene Potenzial ausschöpfen.“

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Union bindet Torwarttalent! 📑✍🏼

Fritz #Gagzow verlängert seinen Vertrag über die A-Junioren hinaus.

Der 17-jährige Keeper steht in dieser Saison zwischen den Pfosten der #U17 und führt sein Team als Kapitän aufs Feld. Schon mit 12 Jahren wechselte er nach Köpenick - nun setzt er seinen Weg hier langfristig fort.

„Fritz ist mit seinen sportlichen und persönlichen Qualitäten auf und neben dem Platz eine Bereicherung für jede Mannschaft. Er hat sich in der bisherigen Zeit bei uns kontinuierlich und stark entwickelt. Diese Entwicklung wollen wir gemeinsam bis in den Profibereich fortsetzen und das vorhandene Potenzial ausschöpfen“, erklärt Lutz #Munack, Geschäftsführer Nachwuchs- und Amateurfußball.

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Schon im Alter von zwölf Jahren wechselte der 1,95 Meter große Torhüter von Hertha Zehlendorf zu Union. Als Kapitän gehört der 17-jährige Schlussmann zu einem der absoluten Leistungsträger der U17 der Eisernen. In der laufenden Spielzeit kommt der deutsche U17-Nationalkeeper verletzungsbedingt nur auf zwölf Pflichtspiele. Sein Arbeitspapier in der Hauptstadt wäre ursprünglich im kommenden Jahr ausgelaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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