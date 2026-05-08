Union-Talent unterschreibt langfristig

Union Berlin bindet U17-Keeper Fritz Gagzow langfristig. Dies teilen die Köpenicker am Freitag mit. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es: „Fritz ist mit seinen sportlichen und persönlichen Qualitäten auf und neben dem Platz eine Bereicherung für jede Mannschaft. Er hat sich in der bisherigen Zeit bei uns kontinuierlich und stark entwickelt. Diese Entwicklung wollen wir gemeinsam bis in den Profibereich fortsetzen und das vorhandene Potenzial ausschöpfen.“

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Schon im Alter von zwölf Jahren wechselte der 1,95 Meter große Torhüter von Hertha Zehlendorf zu Union. Als Kapitän gehört der 17-jährige Schlussmann zu einem der absoluten Leistungsträger der U17 der Eisernen. In der laufenden Spielzeit kommt der deutsche U17-Nationalkeeper verletzungsbedingt nur auf zwölf Pflichtspiele. Sein Arbeitspapier in der Hauptstadt wäre ursprünglich im kommenden Jahr ausgelaufen.