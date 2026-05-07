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2. Bundesliga

Hertha: Neue Anfragen für Eitschberger

von Remo Schatz - Quelle: kicker
1 min.
Julian Eitschberger will sich durchsetzen @Maxppp

Für Julian Eitschberger (22) könnte sich im Sommer erneut eine Chance auftun, woanders sein Glück zu finden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, liegen dem Rechtsverteidiger wie bereits im Winter Anfragen aus der zweiten Liga vor. Das Fachblatt führt aus, dass im Januar Arminia Bielefeld 750.000 Euro zuzüglich Boni geboten hatte, sich aber eine Absage einhandelte.

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Eitschberger steht noch bis 2027 in Berlin unter Vertrag. Ob er die Hauptstadt nach dieser Saison verlassen wird, ist noch nicht geklärt. Nach einer Durststrecke über den Jahreswechsel kam der Außenverteidiger zuletzt wieder häufiger zum Einsatz. Einen Stammplatz hat das Eigengewächs unter Trainer Stefan Leitl aber nicht inne.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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