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Serie A

Woltemade-Konkurrenz im Anflug?

von Emanuel Schultz - Quelle: Gazzetta dello Sport
Nick Woltemade im Juve-Trikot @Maxppp

Juventus Turin hat offenbar ein Auge auf Alexander Sörloth (30) von Atlético Madrid geworfen. Das berichtet die italienische Sportzeitung ‚Gazzetta dello Sport‘. Bereits im vergangenen Sommer stand der 1,96 Meter große Mittelstürmer auf dem Zettel der Bianconeri. Dem Bericht zufolge ist das Interesse am Norweger weiterhin ungebrochen.

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Die Verantwortlichen von Juventus – allen voran Trainer Luciano Spalletti – wollen Sörloth unbedingt bereits im Winter nach Turin lotsen. Bei Atlético Madrid kommt der Angreifer in der laufenden Saison bislang kaum zum Zug. Lediglich sechs Einsätze und insgesamt 155 Spielminuten stehen für ihn zu Buche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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