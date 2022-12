Sandhausen holt Calhanoglu

Nach der Verpflichtung von Angreifer Franck Evina zieht der SV Sandhausen den nächsten Winterneuzugang an Land. Wie der Zweitligist mitteilt, wird Kerim Calhanoglu bis zum Ende der Saison vom FC Schalke 04 ausgeliehen. Der 20-jährige Linksverteidiger kam bei S04 zuletzt nur noch in der Regionalliga zum Zug.

„Kerim erweitert unsere Optionen in Abwehr und Mittelfeld. In jungen Jahren bringt er schon Erfahrung aus der Bundesliga, der 2. Liga und von der U20 Nationalmannschaft mit“, sagt Sportchef Mikayil Kabaca. Calhanoglu will die Chance bei Sandhausen nutzen: „Ich habe mir vorgenommen mit dem SV Sandhausen den Klassenerhalt zu schaffen. Auch wenn ich ein Leihspieler bin, werde ich auf dem Platz alles für den Verein geben.“

